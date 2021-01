Dordogne : les douanes renforcent leurs effectifs au lendemain du Brexit

Il y a désormais une frontière entre le Royaume-Uni et la France avec le Brexit. Il est entré en vigueur le 1er janvier dernier. A l'aéroport de Bergerac, les effectifs ont été doublés en cinq ans pour se préparer aux nouveaux contrôles.

Depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni est sortie de l'Union Européenne. Avec l'entrée en vigueur du Brexit, les échanges entre la France et la Grande-Bretagne se sont complexifiés. Les douanes régionales se sont organisées pour faire face aux nombreux changements que cela implique. A l'aéroport de Bergerac, les effectifs ont été adaptés et renforcés notamment ceux de la brigade de surveillance intérieure de Périgueux qui assure les contrôles d'immigration et douaniers. En cinq ans, les effectifs ont été doublés pour passer à 23 agents actuellement.

Des formalités en plus pour les passagers britanniques

Avec le Brexit, en ce qui concerne les ressortissants britanniques, les formalités ont évolué. Cela veut dire que les citoyens britanniques ne bénéficient plus du régime de libre-circulation des citoyens de l'Union Européenne.

Les ressortissants britanniques comme tous citoyens de pays tiers doivent se soumettre à des contrôles explique Pascal Deladrière, directeur régional des douanes de Gironde, Dordogne : justifier de l'objet de leur séjour, des conditions d'hébergement, présentation d'une assurance, justifier la durée de séjour pour un court séjour et s'ils veulent rester plus longtemps ils doivent demander un titre de séjour.

Des formalités supplémentaires pour les exportations

En Bergeracois, de nombreux producteurs de vins exportent vers le Royaume-Uni. Pascal Deladrière explique que désormais tous les exportateurs doivent remplir une déclaration de douane d'exportation. Jusqu'ici, ils étaient tenus seulement à des formalités d'échange de bien.

Pour certains d'entre-eux c'était une découverte, explique le directeur des douanes régionales. Des entretiens, des formations et des réunions douanes-entreprises ont été organisées au cours de l'année 2020 pour expliquer les nouvelles formalités en matière douanières et pour les documents particuliers à présenter pour l'export d'alcool.