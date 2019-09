Dordogne : les facteurs de Lalinde reconduisent leur mouvement de grève

Lalinde, France

Entamée mercredi, la grève des facteurs de Lalinde a été reconduite pour la journée du vendredi 13 septembre. Selon la CGT, une délégation a été reçue ce jeudi matin, et la direction de la Poste "ne veut pas lâcher sur leurs revendications" et notamment la principale : supprimer la coupure de midi imposée dans la réorganisation des horaires, surtout le samedi. Pour la direction de la Poste, ces nouvelles organisations "sont mises en oeuvre dans le respect des règles du dialogue social en vigueur à La Poste et en concertation tant avec les facteurs que leurs représentants syndicaux".

Plus de 98% des tournées sont assurées assure la direction

Selon la direction de la Poste, sept agents de la plateforme de distribution du courrier de Lalinde ont repris le travail ce jeudi. 14 facteurs sur les 32 de la plateforme sont en grève suite aux préavis déposés par la CGT, SUD et FO. La direction de la Poste assure que plus de 98% des tournées étaient assurées normalement ce jeudi.

Des difficultés subsistent sur les communes de Baneuil, Cause-de Clérans, Montferrand-du-Périgord et Saint-Avit-Sénieur. La distribution et la collecte du courrier aux entreprises sous contrat est également assurée. Tout le courrier posté par les particuliers dans les principales boîtes aux lettres est relevé et expédié normalement. Le service des Boîtes Postales est assuré dans son intégralité. Enfin la direction de la Poste rappelle que ce mouvement n'a aucun impact sur l'activité des bureaux de Poste du secteur.