Dordogne : les gendarmes obligent les gilets jaunes à cesser l'occupation de la voie publique à Eymet

La gendarmerie prévient les gilets jaunes " il ne doit plus y avoir de manifestations non autorisées sur la voie publique"

Eymet, France

Les gendarmes de Eymet en Dordogne sont intervenus ce mercredi après-midi pour déloger des gilets jaunes qui étaient sur la voie publique sur la D933 qui traverse la commune. Selon la gendarmerie, vers 15h une quinzaine de gilets jaunes occupaient un passage piétons et avaient installé une palette sur la chaussée. Intervenant sur ordre du parquet les militaires ont estimé que les gilets jaunes perturbaient la circulation.

Tolérance zéro pour les manifestations non déclarées

Selon la capitaine Emilie Mercier, commandante de la compagnie de Bergerac " ils avaient déjà été avertis à plusieurs reprises qu'ils ne devaient plus entraver la circulation". Pour l'officier les consignes sont claires " nous ne tolérons plus de manifestations non déclarées".

Le référent des gilets jaunes d'Eymet convoqué à la gendarmerie, s'est rendu à la brigade pour s'expliquer sur "l'organisation d'une manifestation non déclarée". Un délit pour lequel théoriquement il encoure six mois de prison. Une trentaine de gilets jaunes se sont rassemblés devant la gendarmerie. Ils parlent eux d'une action sans conséquence sur la circulation.

La gendarmerie indique que d'autres groupes de gilets jaunes ont également été avertis, comme celui de Port-de-Couze. Les gendarmes craignent que ces manifestations sur la voie publique provoquent des accidents entre gilets jaunes et automobilistes.