Dordogne : les juillettistes sont arrivés dans les campings du Périgord

Vous les avez peut-être croisés sur la route, les camping-cars, les voitures au coffre rempli et les plaques d'immatriculation étrangères. Les touristes sont arrivés en Dordogne. A Lamonzie-Montastruc, le camping L'escapade est presque plein pour ce premier grand week-end de juillet.

Il est 14 heures, l'heure des premières arrivées de ce grand week-end de juillet au camping L'escapade, à Lamonzie-Montastruc et les vacanciers arrivent le coffre plein. Ce samedi, c'est le coup d'envoi de la saison. Le camping est presque plein. "Nous attendons les premiers vacanciers, ceux plus exigeants que les touristes de basse saison. Certains ont économisé toute l'année pour se payer leurs vacances alors ils veulent que tout soit parfait et nous sommes prêts à les accueillir" - Laura Garcia, patronne du camping.

Rangement - courses puis rosé !

Les juillettistes sont là et parmi eux, cette famille de Tourcoing, arrivée à 14 heures. Cindy, jean et leurs deux enfants sont partis à 4 heures du matin ce samedi et ont parcouru 800 kilomètres pour arriver en Dordogne. C'est la deuxième année qu'ils viennent en Périgord. "On est bien ici, c'est calme !", explique Cindy, la mère qui à peine arrivée, va enfiler les gants pour ranger et nettoyer avant d'aller faire les courses pour les 3 semaines. L'ultime mission après la route, c'est vider la voiture pleine à craquer. L'apéro, ce sera pour ce samedi soir. "Le verre de rosé, c'est vraiment le lancement des vacances !"

Dès le 30 juillet, le camping est plein. Les 102 emplacements sont loués. "Nous ferons une saison aussi bien voire même mieux que l'année dernière, avec les anciens propriétaires." Le couple de nouveaux propriétaires originaires de Libourne vivent leurs premières grandes vacances. Ils ont racheté le camping cet hiver.