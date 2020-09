Dordogne : les livraisons de piscines retardées à cause du coronavirus

Comme Frédéric, ils sont nombreux à avoir décidé d'installer une piscine après le confinement, qu'elle soit hors-sol ou creusée. Ce qui a motivé Frédéric, c'est la crainte de devoir passer un été à la maison : "C'est très pratique pour les enfants d'avoir la piscine à la maison plutôt que de descendre à la rivière ou à la piscine municipale, sachant qu'on ne savait pas si ça allait être accessible aussi. On en a bien profité tout l'été, et même encore maintenant, même si ça demande un peu de courage."

Des matières premières en rupture de stock

Cette forte demande, les piscinistes l'ont ressentie. Agrémenter ses extérieurs, avoir une maison plus confortable, grâce à un budget disponible pour ça à défaut de partir en vacances, les raisons varient. Mais couplée à une rupture de matières premières, cette situation a aussi entraîné des retards dans les livraisons. Les chantiers ont évidemment était ralentis à cause du confinement, mais ce n'est pas la seule conséquence. "Les usines fermées, ça a été compliqué d'avoir du stock, d'avoir du matériel en temps et en heure et de satisfaire la clientèle dans les délais donnés, précise Frédéric, conseiller vente chez Piscine nouvelle vague. Beaucoup de matières premières arrivent de l'étranger donc avec le confinement, elles ne venaient pas jusqu'à nous." Ce sont surtout de la tuyauterie et des liner qui manquait aux piscinistes, sachant que certains produits proviennent d'Asie, continent particulièrement touché par la crise sanitaire.

Conséquence, des chantiers qui auraient dû être finis ne le sont toujours pas. Aussi parce qu'il faut se synchroniser avec les sous-traitants qui interviennent aussi pour creuser la terre, faire le terrassement, etc. Surtout, les piscinistes reçoivent toujours des demandes pour réaliser des devis et ensuite entamer des travaux. Notamment parce que l'automne est le moment idéal pour commencer le projet de construire une piscine afin d'être sûr d'en profiter l'été suivant.