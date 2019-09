Dordogne : les livreurs de fioul croulent sous les commandes

Brantôme, France

Avec son camion rempli de fioul, Thierry Bernard est sur les routes depuis 6h30 du matin. Le livreur du revendeur de fioul de Mareuil en Dordogne a deux fois plus de clients qu'en temps normal : "Normalement c'est plutôt calme à cette période. Mais avec l'augmentation, les gens ont peur et on les comprend."

À Brantôme, il a rendez-vous chez Amandine. Elle a commandé hier, alors elle paiera 90 centimes le litre au lieu de 95cts/l TTC.

"Chaque centime compte. Même si ma cuve n'est pas tout à fait vide, je préfère payer moins cher." assure Amandine.

Depuis lundi 16 septembre, le prix du litre de fioul a augmenté de près de 5%.

Et il risque de ne pas diminuer de si tôt. Le cours du pétrole flambe dans les bourses asiatiques : +10 % en quelques heures lundi dernier. À cause des attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, la production a été réduite de moitié.