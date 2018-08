Périgueux, France

Seul GoSport, à Trélissac a reçu les nouveaux maillots de foot de l'équipe de France. Ils sont partis très vite, _"en l'espace de 10 minutes on en a vendu trois ou quatre et une famille en a pris cinq d'un coup_", raconte Ludivine, vendeuse à Gosport. Le prix, 85 euros, n'effraient pas certains supporter, qui avaient même réservés avant qu'ils ne soient dans le magasin. En plus l'enseigne n'a reçu que 20 produits, que des tailles adultes et seulement les maillots domicile, les bleus.

La France ne représente qu'1 % du chiffre d'affaires de Nike", Cédric, vendeur à Intersport.

À Intersport, à Marsac-sur-l'Isle, aucun maillot n'est arrivé à cause d'un problème de livraison. Pourtant la chaîne était un des sponsors de l'équipe de France. "Beaucoup de livreurs étaient en vacances, mais il y avait peu de remplaçants, donc nous avons eu des problèmes de livraison cet été", explique Cédric Montagut, responsable du rayon sports collectifs et chaussures à Intersport.

Il faudra attendre octobre pour les maillots enfants

Autre problème, les maillots de la France ne sont pas prioritaires pour Nike. "La France ne représente qu'1 % du chiffre d'affaires du groupe américain", indique le vendeur.

Intersport recevra donc les maillots lundi 20 août. Mais les enfants devront patienter, il n'y aura certainement pas de petites tailles avant octobre ou novembre.