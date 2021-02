Dordogne : les maires ruraux refusent la diminution des horaires de certains bureaux de poste

La Poste compte réduire les horaires d'ouvertes d'une petite dizaine de bureaux de postes en Dordogne à cause de la baisse de la fréquentation liée à la crise du coronavirus. L'association des maires ruraux de Dordogne lui demande de revoir sa copie.

Gardonne, Saint-Léon-sur-l'Isle, Mouleydier, Sigoulès, Tocâne, Lamonzie, Saint-Martin ou encore Saint-Astier, une petite dizaine de bureaux de postes sont concernés par une réduction des horaires d'ouvertures. Ces bureaux resteraient fermés certaines matinées de la semaine et notamment le samedi, jour de marché dans certaines communes.

Une fréquentation en baisse "de 20 à 40%"

La Poste compte diminuer les horaires car la fréquentation est en baisse "de 20 à 40%" avec la crise du coronavirus selon Marie-Pierre Ségura, directrice régionale adjointe de Poste, en charge des bureaux de poste de la Dordogne. Par ailleurs, de plus en plus d'usagers utilisent les services postaux en ligne explique Marie-Pierre Ségura.

Une perte de service public pour l'association des maires ruraux de Dordogne

La Poste encourage les communes concernées par ces réductions d'horaires à créer des agences postales communales. Elle rétribue à hauteur de plus de 1.000 euros par mois le service rendu par l'employé de la commune. Pour le président de l'association des maires ruraux de Dordogne, ce n'est pas suffisant et surtout une agence postale ne remplace pas un bureau de poste. Selon Alain Castang, les habitants perdent un service public dans les communes concernées.

Le président des maires ruraux de Dordogne a saisi le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité s'est entretenu en visio-conférence avec le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité, Joël Giraud. Alain Castang espère que le secrétaire d'Etat arrivera à convaincre la Poste de revenir sur sa décision.

