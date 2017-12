Périgueux, France

Tout commence comme une maraude habituelle. On distribue un café ou un thé et puis très vite, c'est le moment d'offrir les cadeaux. Thierry reçoit un paquet cadeau et ses deux labradors ont aussi droit à un présent. " C'est deux os pour les dents. Ils ont des bonnes mâchoires alors c'est bon. Ils vont m'attendre avec impatience alors quand je vais déballer les os, ils vont être contents. Je vais leur dire que c'est le Père Noël qui les a amenés ", plaisante-t-il.

Des rasoirs, des radios et des coffrets de parfum en cadeau

Thierry avait demandé ce cadeau. Cette année, les "Maraudeuses Périgourdines" ont proposé aux plus démunis de faire une liste de Noël. " On avait un peu plus de budget donc on voulait personnaliser. Nous, on a dû dépenser quarante euros [le reste a été offert par des entreprises]. Les autres années, on n'en fait pas autant. On fait plus dans la bricole. C'est que des petits cadeaux à trois ou quatre euros. Cette année, il y a des coffrets de parfum, des radios, des lampes-torches ", explique Rachel Gourdin, maraudeuse.

Pour une maraude habituelle, elles sont cinq. Pour celle-ci, elles sont une quinzaine © Radio France - Aurore Richard

Les maraudeuses avaient donc 35 cadeaux à acheter. Ils ont été emballés et déposés dans le traîneau du Père Noël. Forcément, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver mais finalement, personne n'est oublié. En plus d'un cadeau de Noël, chacun a droit à des macarons et des chocolats pour les fêtes.