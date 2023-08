Dordogne : les parkings de Saint-Léon-sur-Vézère vont devenir payants

Pour visiter, il faudra désormais payer pour se garer. Le maire de Saint-Léon-sur-Vézere (Dordogne), Yannick Dalbavie, a décidé de rendre payants les deux parkings du village pour les touristes pendant la période estivale. Le parking derrière la mairie le sera à partir de l'été 2024. Quant au parking près du pont Léon, en face du Manoir de la Salle, il sera payant à partir de l'été 2025.

300 voitures par jour pendant l'été

Victime de son succès, ce petit village labellisé "Plus beaux villages de France" depuis 1982 compte 430 habitants et accueille en moyenne 300 véhicules par jour pendant l'été. "Je ne vais pas me plaindre, mais cela représente un coût et puisque nous n'avons pas de châteaux à visiter, il n'y a pas de retombées financières pour la commune, déclare Yannick Dalbavie, l*'objectif n'est pas d'assassiner le touriste**, mais de demander une participation financière pour que le village puisse bénéficier de ce tourisme".*

Le coût de la gestion des déchets et de l'électricité en cause

Face à ce tourisme grandissant, la mairie n'a pas les moyens d'embaucher du personnel pour gérer les ordures ménagères et le flux de véhicules. "On nous demande de faire une gestion des déchets très complexe quand il y a beaucoup de touristes. Pour cela, il faut du personnel", assure le maire avant d'ajouter que le village a moins en moins de dotations et que le budget de l'électricité a été multiplié par 2,8 cette année.

Les habitants ne paieront pas

Le maire de Saint-Léon tient à préciser que les habitants du village et ceux qui travaillent sur la commune ne paieront pas le parking quel que soit le nombre de véhicules qu'ils possèdent. Les propriétaires de résidences secondaires sont également concernés.

Les dates précises ne sont pas encore connues, mais cela s'étalera au maximum pendant cinq mois, dont la période estivale. Les parkings pourraient être payants de mai à septembre. Le tarif n'est pas encore défini pour l'instant.