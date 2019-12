Dordogne : le syndicat Alliance police nationale dénonce les méthodes drastiques de la nouvelle direction

Périgueux, France

"On souhaite vous dénoncer un malaise." Les représentants du syndicat de police Alliance 24 ont convoqué la presse ce mercredi 18 décembre pour exprimer leur colère face aux nouvelles méthodes de la nouvelle direction. "La transition est inadaptée aux conditions de travail, à la réalité du terrain et aux situations individuelles des fonctionnaires." assure le délégué syndical Philippe de Sousa. Depuis six mois, Sébastien Sarti a pris le poste de directeur départemental de la sécurité publique à la place de Lætitia Philippon. Depuis sa nomination, les policiers se sentent déconsidérés.

Des conditions de travail déplorables

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la gestion de l'encadrement de la manifestation du 5 décembre contre la réforme des retraites. "Au-delà de huit heures de service notre déjeuner doit être payé par l'administration. Mais nous avons dû acheter nos repas nous-même, nous avons mangé un plat froid à 16h30 alors que nous étions sur le terrain dès 7h du matin." explique Ludovic Monnier, le directeur départemental adjoint d'Alliance 24.

À cela s'ajoute la gestion rigide des plannings : "Nous avons des consignes strictes : à chaque mouvement social tous les repos non pré-visionnés sont annulés, déplore Philippe de Sousa, c'est un manque de respect de la vie professionnelle comme personnelle des policiers."

Pour alerter la direction, le syndicat Alliance 24, majoritaire à 75% au sein de la police nationale, ne siégera pas lors du CHSCT du jeudi 19 décembre : "On ne va quand même pas attendre que tous nos collègues se mettent en arrêt maladie les uns après les autres alors on mène une action dès maintenant."

Conséquence : le CHSCT est reporté à une date aléatoire.

La pression des résultats

"Nous sommes face à une direction déterminée et avide de résultat." avance Philippe de Sousa. Les policiers de Périgueux et Bergerac estiment que la nouvelle direction gèrent les commissariats de la Dordogne comme ceux d'une métropole.

Mais ce qui inquiète le plus les représentants syndicaux c'est la surdité de la direction : "Ils ne nous écoutent pas. Nous avons l'impression qu'aucun échange n'est possible." ajoute Patrick Benoit le secrétaire départemental d'Alliance 24. "Aujourd'hui, nous attendons un signe fort de la direction." S'il n'est pas entendu par la direction, le syndicat prévoit des actions de débrayage dans les commissariats de Périgueux et Bergerac ainsi que des grèves du zèle. La situation est particulièrement tendue dans le département : en Dordogne quatre policiers se sont donné la mort à Bergerac en quatre ans.

La direction explique qu'il s'agit surtout d'améliorer la communication avec les équipes. Pour Sébastien Sarti, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique de Dordogne, le contexte national difficile pour les policiers (rémunérations des heures supplémentaires, retraites...) alimente une certaine fébrilité qui a pu généré cette réaction des syndicats.