Les professionnels du tourisme en Périgord Noir misent sur une arrière-saison jusqu'en décembre

"Nous avons dit ça va être la saison mémorable, que nous avons jamais connu ce dernier siècle tellement nous avons démarré fort", pose dans un premier temps Sandrine Vertut, la directrice du syndicat des campings de la Dordogne. Les professionnels du tourisme du Périgord Noir font ce jeudi un point sur la saison. Et dans l'ensemble**, ils se réjouissent de la fréquentation des visiteurs**. Alors pourquoi ne pas aller plus loin et tabler sur une arrière-saison la plus longue possible ?

Sandrine Vertut, comme tous ses confrères, décrit donc des mois d'avril-mai presque exceptionnels, avant de contrebalancer : "Et nous avons tout autant chuté puisque juin et juillet ont été compliqués, avec un démarrage sur juillet très tardif. Il est habituellement tardif mais nous sommes plus autour du 8-10 [juillet]. Là, nous sommes plus autour de 18-20."

Retour à l'avant-Covid

75 % des 200 campings du syndicat se situent en Périgord. "Ensuite, une saison fantastique, poursuit la directrice. Août, nous étions à 100 % complet partout. Dans l'ensemble, c'est une bonne saison, équivalente à une saison classique de 2019." "Nous repartons sur des chiffres plus cohérents, d'une saison classique", ajoute-t-elle en référence à la période liée à la pandémie de Covid-19 qui a plombé beaucoup de professionnels du secteur.

Les offices de tourisme de Sarlat - Périgord Noir, de Lascaux - Vallée Vézère et du Pays de Fénelon comptent déjà, à la fin août, 500 000 visiteurs dans leurs seuls bâtiments, depuis le début de l'année. Les touristes se renseignent aussi en ligne pour préparer leurs vacances : les professionnels estiment atteindre les 2,2 millions de visites sur les sites web de leurs offices en fin d'année.

À Lascaux, on compte entre 420 et 440 000 visiteurs cette année, soit une hausse de 8 % par rapport à l'an dernier. Le directeur adjoint de Semitour, qui gère les grottes, veut aussi noter la privatisation et l'événementiel, des nouveaux objectifs qui fonctionnent. Laurent Corbel ajoute également les belles fréquentations aux châteaux de Biron et de Bourdeilles, respectivement + 30 % et + 25 % face aux chiffres de l'année passée, ainsi qu'au Parc du Thot, où la hausse s'élève à 20 %.

Rallonger la saison touristique

"Nous avons un beau mois de septembre, se réjouit Christophe Najem, vice-président adjoint à l'office de tourisme de Sarlat - Périgord Noir. Si la météo continue à être clémente, [nous aurons***] des réservations de dernière minute jusqu'aux vacances de la Toussaint** pour tous nos week-ends."* Allonger la période touristique le plus longtemps possible, là est bien l'objectif des professionnels : "Faire vivre les gens qui travaillent le tourisme à l'année sur le territoire." Celui qui est aussi adjoint chargé du tourisme à la Ville cite des événements comme le marché de Noël ou les Journées du patrimoine.

"Cela passe par un travail d'office du tourisme d'aller chercher des clientèles étrangères pour les faire venir sur l'arrière-saison", précise Christophe Najem. Les professionnels du tourisme en Périgord Noir indiquent d'ailleurs la présence renouvelée des visiteurs européens et anglo-saxons dans la région cette saison. Ils sont un peu plus surpris par une recrudescence des Allemands sur le territoire. Le vice-président de l'office de tourisme de Sarlat voit en tout cas "une saison qui s'étend, non plus seulement de mai à octobre, mais maintenant de mars jusqu'à décembre."