Dordogne : les retraités se mobilisent pour leur pouvoir d'achat

Dordogne, France

Ils étaient une centaine à Bergerac ce jeudi matin, et plus de deux cents cinquante réunis à l’abri à la bourse du travail de Périgueux dans l’après midi. Neuf syndicats et l'association des retraités agricoles se sont retrouvés pour réclamer l'annulation de la hausse de la CSG pour tous, la fin du gel des pensions et la revalorisation des retraites à un niveau au moins égal à l'inflation. Ils s'inquiètent pour eux mais aussi pour leurs enfants comme Michel, 80 ans, retraité de Framatome au Creusot . Les retraités, c'est normal qu'ils se battent pour leur pouvoir d'achat, d'autre part, ce qui nous inquiète beaucoup c'est l'avenir pour nos enfants, comment vont être financés les retraites de nos enfants. Moi j'ai une petite retraite, 1250 euros par mois , et là ils m'ont piqué 50. Alors 1200 maintenant ! "