Dordogne : les rois de la promotion dans l'émission Capital sur M6

Laurent et Sophie Anselme ont fondé le site anti-crise.fr pour aider les utilisateurs à augmenter leur pouvoir d'achat. En scrutant les promotions ce couple qui habite Eygurande-et-Gardedeuil économise 5.000 € par an ! Ils donneront leurs conseils ce dimanche soir dans l'émission Capital sur M6.

Eygurande-et-Gardedeuil, France

Un couple de périgourdin sera à l'honneur ce dimanche 29 septembre dans l'émission Capital sur M6. Laurent et Sophie Anselme habitent Eygurande-et-Gardedeuil, près de Montpon-Ménestérol, où ils ont créé en 2014 le site internet anti-crise. Dans l'émission consacrée à l'économie et à la consommation, ils aideront une famille à sortir du supermarché avec une addition 60% moins chère que prévue.Eux économisent 5.000 € par an !

Experts en promotions

Avant de créer leur site internet, Sophie était expert comptable et Laurent directeur d'agence dans une entreprise de bâtiment. Le couple ne pensait pas vivre de ce site auquel ils consacrent désormais 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et qui leur permet de se rémunérer environ 1.500 euros chacun. Depuis peu, ils embauchent deux personnes, et pensent en employer une troisième d'ici peu de temps.

Pour alimenter le site, le couple travaille environ 12 heures par jour, 7j/7, devant les six écrans installés dans la maison © Radio France - CGN

Dans leur maison, près de Montpon-Ménestérol, une pièce est entièrement consacrée à leur site internet, et pas moins de 6 ordinateurs trônent sur le bureau. Ce qu'il faut pour publier quelques 10.000 prospectus par an ; sans compter les bons de réductions à intégrer au site et les nombreux autres onglets de "bons plans".

Du temps et de l'organisation

Laurent et Sophie l'admettent, même si leur site internet mâche une bonne partie du travail des utilisateurs, "il faut être organisé et consacrer un minimum de temps si on veut pouvoir faire de belles économies sur son caddy". Parmi leurs conseils : anticiper sur les besoins, ne pas céder aux achats inutiles liés à de grosses promotions, s'organiser et prendre le temps de consulter les prospectus pour choisir le supermarché qui aura les meilleurs offres chaque semaine. "Consacrer 1 heure chaque semaine, c'est un bon début pour s'assurer de belles économies", assure Laurent.