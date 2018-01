Sarlat-la-Canéda, France

Les salariés d'Euralis ont encore une fois débrayé ce jeudi matin à Sarlat. Et cela pour protester contre la suppression de 95 postes (sur 152) sur le site de l'usine Rougié qui fabrique (notamment) du foie gras.

Ils étaient environ 70. Les salariés et les syndicats ont décidé de débrayer lundi (15 janvier) à 16h. Avant d'aller distribuer des tracts dans l'après midi sur le rond-point du Pontet à Sarlat. Le but étant d'informer la population. Ils prévoient également d'autres actions la semaine prochaine à quelques jours du trophée Jean Rougié, qui permet à des jeunes de montrer leur talent autour du foie gras et de la truffe.

Une délégation de représentants du personnel devrait être reçu par le maire Jean Jacques de Peretti ce lundi également.