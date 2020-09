Dordogne : les salariés de Suez sont inquiets pour leur avenir après l'annonce d'un rachat par Véolia

Ils imaginaient tous un autre retour de vacances. Les salariés de Suez ne s'attendaient pas à l'annonce du rachat de leur entreprise par Véolia. Le groupe a transmis fin août une offre à Engie, propriétaire de Suez, pour racheter une première partie des parts avant de tout acquérir par la suite, pour un montant qui dépasserait les 10 milliards d'euros. Mais les salariés de Suez, dont la cinquantaine qui travaille en Dordogne n'est au courant de rien d'autre.

On se mobilise pour rester Suez aujourd'hui" - Patrice Coulis, représentant syndical Force Ouvrière

A l'appel de leurs syndicats nationaux, une vingtaine d'entre eux se sont rassemblés ce mardi matin devant l'usine de Périgueux. Ce manque de réponses, c'est bien ce qui inquiète Patrice Coulis, représentant syndical Force Ouvrière à l'usine de traitement des eaux de Périgueux. "On ne sait pas où on va actuellement. On a très peu d'information. On va suivre au quotidien ce qui se passe au niveau national. Nous sommes un peu surpris."

Préserver les emplois et les acquis sociaux

Alors les salariés veulent commencer la mobilisation dès maintenant pour interpeller leur direction. "Nous avons peur de nos emplois futurs, de nos acquis sociaux. On est très inquiet actuellement. On entendait un mariage, mais ce n'est pas ça du tout." Ils espèrent tous obtenir des informations dans les prochaines semaines. La direction de Suez et d'Engie doit donner prochainement sa réponse quant à l'offre de Véolia.