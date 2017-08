Dordogne : les vacanciers qui partent fin août font des économies

La fin des vacances n’approche pas pour tout le monde. Les touristes sont encore nombreux en Dordogne et certains sont même arrivés le week-end du 20 août. Ils ne choisissent pas la deuxième moitié du mois d'août par hasard. C’est le bon plan pour le porte-monnaie.

Yann est arrivé il y a quelques jours au camping La Castillonderie, niché dans les bois de Thonac. Ce Nantais a choisi de venir ici, avec ses enfants et sa belle-mère, à partir de mi-août. C’est le timing parfait pour faire des économies. « J’ai payé 350 euros et j’aurais payé, pas loin du double [à un autre moment de l’été], donc cela laisse 300 euros pour le budget sortie donc ce n’est pas plus mal », explique-t-il.

Le gérant du camping baisse ses prix à partir du 19 août

Cyril Cerf, le gérant du camping de La Castillonderie, a choisi de casser les prix pour attirer la clientèle, plus rare à cette période de l’été. « Nous avons 15 départs pour cinq arrivées par jour, donc cela fait qu’en cinq jours de temps, on passe d’un camping complet, c’est-à-dire 72 emplacements, à une quinzaine d’emplacements pris actuellement », regrette-t-il.

Le gérant accueille moins de touristes et donc, moins de clients au bar du camping. En pleine saison, le chiffre d’affaires de son bar peut monter à 1.300 euros par semaine. A partir de mi-août, il est divisé par deux.

Moins de touristes, plus de calme

Cyril Cerf ne se réjouit pas de voir son camping se vider à vue d’œil. En revanche, ces emplacements libres font le bonheur des vacanciers, venus chercher le calme. Au camping, ou en centre-ville, les aoûtiens ne veulent pas de la cohue de la haute saison. Pour Yann, l’avantage de partir à cette époque, c’est qu’il y a « moins de queue, plus de choses à faire [comme] le canoë, Lascaux, il y a un parc avec des activités pour les enfants, de la peinture préhistorique, des fouilles, etc ».