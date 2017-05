VIDÉO | Manifestation des agents du centre hospitalier de Saint-Astier

A l'appel du syndicat UNSA 80 agents du centre hospitalier de Saint-Astier ont défilé entre l’hôpital et la mairie. Ils dénoncent une dégradation des conditions de travail, une dégradation de la prise en charge des patients et réclament du personnel supplémentaire.

Des agents du centre hospitalier de Saint - Astier en Dordogne ont manifesté dans les rues de la ville ce jeudi après-midi. Plus précisément du centre hospitalier à la mairie où une délagation a été reçue par madame le maire. L'appel à la grève a été lancé par le syndicat UNSA. Selon le syndicat, à la suite de la réorganisation des emplois du temps des soignants, les conditions de travail se sont dégradées. Le syndicat dénonce une fatigue générale, une multiplication des arrêts maladies, et plusieurs cas de burn-out.

Les agents réclament du personnel supplémentaire

Un seul slogan dans le petit cortège qui traverse Saint-Astier "du personnel, du personnel!" Les agents disent être au bout du rouleau. Christine est infirmière. Elle dénonce des cadences infernales "on a un temps limité pour les soins la toilette ou donner à manger, on est pas suffisamment nombreux on le vit mal, nos anciens ne méritent pas ça!""

La dernière douche de ma maman qui a 96 ans c'était il y a deux mois - Lucien un fils de résident de l'EHPAD

Les anciens se plaignent par la voix de leurs proches. Lucien a sa maman de 96 ans qui résident au centre hospitalier "la dernière douche c'était il y a deux mois, je l'ai signalé, les agents n'ont pas le temps, s'ils manquent de temps, il manque de personnel!"

"On a envie de repartir quand on est sur le parking - Virginie infirmière

Virginie est infirmière depuis 30 ans. Elle se dit usée. "Je travaille la nuit, il m'arrive de faire des erreurs dans les médicaments car on est fatigué, c'est humain. On est usé physiquement et moralement, (...) on ferme la porte des chambres, les patients nous parle, mais on n'a pas le temps on doit aller au suivant. On nous demande de la qualité, alors il faut du personnel, il n'y a pas de secrets."

Les agents espèrent à présent avoir été entendu par les élus et mise beaucoup sur les élections législatives pour mettre la pression sur les candidats.