Dordogne : mobilisation contre la fermeture de la poste de Cénac les lundis matin

Cénac-et-Saint-Julien, France

Le collectif Sud-Dordogne pour la défense des services publics espère réunir 200 personnes ce lundi 4 novembre devant la poste de Cénac-et-Saint-Julien contre le projet de fermeture du bureau le lundi matin, et d'ouverture retardée d'une heure le mardi. Deux représentants de la direction de la poste sont venus début-octobre présenter cette "proposition" au maire Rémi Jalès, qui a fait voter une délibération par son conseil municipal contre cette réduction d'horaires. Rémi Jalès et la plupart de ses conseillers participeront d'ailleurs au rassemblement du collectif à 9h ce lundi.

La pétition du collectif Dordogne-Sud pour la défense des services publics, portée par Jean Labrot, a recueilli 500 signatures en deux semaines © Radio France - Harry Sagot

A Cénac, les habitants et les élus témoignent tous de l'activité de ce bureau de poste, le plus important du canton "le lundi matin ce sont les commerçants qui viennent - explique un habitué - et le mardi c'est le jour du marché." La poste de Cénac est actuellement ouverte 6 jours sur 7, du lundi matin au samedi midi, avec une seule postière à plein temps, renforcée par un collègue envoyé de Sarlat un jour par semaine.