Les postiers de Sarlat et Siorac-en-Périgord ont décidé ce vendredi de continuer à exercer leur droit de retrait. Ils demandent toujours le renvoi de plusieurs cadres de La Poste, suite au suicide d'une factrice le 24 octobre. Il n'y a donc toujours pas de distribution du courrier dans le Sarladais.

Comme chaque matin depuis le 25 octobre dernier, les postiers de Sarlat et de Siorac-en-Périgord se sont réunis devant les grilles de leurs établissements ce vendredi à partir de 7h30. Ils exercent leur droit de retrait, c'est-à-dire qu'ils refusent de travailler, suite au suicide d'une factrice de 44 ans, à son domicile le 24 octobre. Selon ses collègues, elle était en arrêt de travail pour dépression depuis plusieurs semaines et s'était plainte plusieurs fois auprès d'eux de subir du harcèlement de la part de certains managers. Les salariés de La Poste exigent donc le renvoi de plusieurs cadres de La Poste.

Rassemblement des salariés de La Poste ce vendredi 2 novembre à Sarlat © Radio France - Emmanuel Claverie

Ce vendredi à 9 heures, une rencontre a eu lieu entre la direction de La Poste et les représentants syndicaux à la Poste. Beaucoup de salariés imaginaient enfin une sortie de crise. Mais à la sortie, les postiers se sont montrés très déçus. Au-delà des mesures d’accompagnement pour faciliter la réorganisation de la distribution du courrier, "il n’y aura pas de nouvelle équipe encadrante", leur a précisé la direction de La Poste. Or, c’est la principale revendication des facteurs du Sarladais.

Aucune sanction contre des cadres de La Poste avant la fin des enquêtes

Les deux directeurs mis en cause par les salariés sont actuellement en arrêt maladie, pour une durée d'un mois pour le premier, mais le deuxième devrait faire son retour dès la semaine prochaine, indiquent des postiers à France Bleu Périgord. Et l'entreprise aurait expliqué, lors de la réunion, qu' "aucune sanction ne sera prise à leur encontre tant que les différentes enquêtes en cours, suite au suicide, ne seront pas terminées." La Poste met en avant la "présomption d’innocence".

Toujours pas de distribution du courrier ce vendredi et ce samedi

Ces annonces sont accueillies très fraîchement ce vendredi par la cinquantaine de facteurs réunis devant le centre de tri de Sarlat. "Que faut-il pour qu’ils comprennent, un deuxième mort ?", confie un postier à France Bleu Périgord. Le droit de retrait est donc maintenu et il n'y aura donc pas de distribution du courrier ce vendredi et ce samedi dans le Sarladais, comme c'est le cas depuis le 25 octobre. L'intersyndicale de La Poste en Dordogne (CGT / CFDT / FO / SUD) appelle les salariés et la population à participer à un rassemblement lundi 5 novembre pour soutenir les postiers du Sarladais. Il aura lieu à Sarlat à 17h 00 devant la sous-préfecture.