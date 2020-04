Dordogne : payez votre plat et consommez-le après le confinement pour aider vos restaurants

C'est une démarche pour s'en sortir après la crise du coronavirus. Des restaurants périgourdins ont rejoint l'opération "Aidons nos restaurants".

La campagne "Aidons nos restaurants" a été lancée par LaFourchette et Tripadvisor. Le principe est simple : permettre aux clients d'acheter des bons prépayés pour une consommation qu'ils dégusteront à la réouverture du restaurant. Le montant des bons varient de 10 à 250 euros. Une fois acheté, le client le reçoit par mail.

Le restaurant du centre-ville de Périgueux participe à l'opération - Capture d'écran

Plus d'une dizaine d'établissements du Périgord participent à la campagne. Avec, ils espèrent récolter des fonds pour payer leurs factures et assurer leurs différentes dépenses pendant le confinement. Fermés depuis mi-mars à cause du coronavirus, les restaurateurs en appellent à la solidarité des clients.

Les restaurants participants en Dordogne (liste non exhaustive)

Little Cocotte

Le Watson's pub

Beef n'Beer

L'Atelier

La Gueule du four

The Dordogne Chippy

Camping moto Dordogne

L'étable gourmande

Le Tournebroche

Wiki Burger

"Aidons Nos Restaurants" prévient tout de même qu'en fonction de l'évolution de la crise, tous les restaurants ne pourront pas rouvrir à la fin du confinement. Rien ne garantit que le bon sera remboursé si l'établissement est amené à fermer définitivement.

Depuis mi-mars, 200 000 restaurants sont fermés dans toute la France, 750 000 salariés sont au chômage technique.