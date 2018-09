La laiterie artisanale, installée à Saint-Cyprien, en Périgord noir, fête ses 30 ans. Avec ses yaourts et ses crèmes dessert à base de lait périgourdin, l'entreprise rayonne dans tout le département.

Saint-Cyprien, France

Les yaourts Péchalou fêtent leurs 30 ans. La laiterie artisanale, installée à Saint-Cyprien, en Périgord noir, a été créée en avril 1988. Pour marquer le coup, les fondateurs ont organisé un événement. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette entreprise périgourdine.

Une aventure de copains

Après leur rencontre sur les bancs de leur école de laiterie à Surgères (Charentes-Maritime), Frédéric Pallier et Frédéric Villefer décident de reprendre ensemble l'exploitation agricole de la famille de ce dernier : le GAEC de Péchalifour. Ils y installent un atelier pour produire leurs yaourts.

L'entreprise Péchalou est maintenant installée dans le bourg de Saint-Cyprien. © Radio France - Emeline Ferry

Six ans plus tard, leur production connaît un tel succès qu'ils doivent déménager dans de nouveaux locaux, dans le bourg de Saint-Cyprien. Depuis trente ans, l'entreprise a continué de grandir. Aujourd'hui, elle emploie 26 salariés.

"C'est un beau projet, j'espère que l'aventure va continuer encore longtemps" - Frédéric Pallier, l'un des fondateurs

"On essaie de travailler beaucoup avec les partenaires locaux, on essaie de faire vivre le sud de la Dordogne", confie Frédéric Pallier, l'un des deux fondateurs, aujourd'hui devenu responsable qualité et directeur de production.

60% de la production est bio

Bien entendu, l'entreprise s'est modernisée en trente ans, mais la façon de produire n'a pas vraiment changé. "Ils sont restés dans des modes de production traditionnels. La pasteurisation se fait toujours en cuve, ce qui permet d'obtenir cette petite couche de crème qui fait la particularité de Péchalou", souligne Frédéric Villefer, qui a quitté l'entreprise il y a quelques années, mais qui garde de très bons souvenirs de cette aventure.

Depuis l'arrivée de Thomas Breuzet, le nouveau dirigeant, il y a quatre ans, des nouveautés apparaissent. Depuis le mois de janvier, Péchalou propose une gamme de yaourts au lait de brebis bio. De nouvelles saveurs, comme le yaourt à l'ananas-passion, et de nouveaux desserts gourmandes sont aussi fabriqués.

Désormais, 60% de la production des yaourts Péchalou est bio. Tout le lait utilisé est produit par des éleveurs périgourdins. La liste complète des points de vente est disponible sur le site de l'entreprise.