Périgueux, France

Jeannette, une bénévole du Secours Populaire en Dordogne, est en train de décharger les paniers du camion et ils sont bien remplis : " On a des Kinder en bonbons, en plaquettes, des sucettes, des noix du Périgord enrobées de chocolat ". En revanche, les Pères Noël verts ne pourront pas vendre de houx cette année. " Il n'a pas fleuri, il n'a pas de boule rouge. On a compensé par des bonbons ", regrette Jeannette.

Les Pères Noël verts du Secours Populaire ont entre 6 et 75 ans © Radio France - Aurore Richard

Il n' est pas question de se laisser abattre pour autant. La fanfare commence à jouer et les Pères Noël verts se mettent en route. Dans les rues de Périgueux, ils rencontrent et discutent avec les passants pendant près de deux heures.

Des chocolats entre deux et cinq euros

Pierre, en tête du cortège, a bien vidé son panier. " Ils mettent des pièces d'un euro, de deux euros. Ça commence à peser ! Si j'arrive à 1.000 euros avant midi, c'est bon ", plaisante-t-il. Lors des précédentes collectes de Noël, Pierre est parvenu à obtenir entre 100 et 200 euros de la part des Périgourdins.

Cet argent va être utilisé pour acheter des jouets et financer des voyages aux enfants de familles démunies. Les Pères Noël verts aident aussi leurs parents. Après la parade, un repas de fête est prévu pour une trentaine de familles monoparentales.