Dordogne : Périgord aviculture et Maïsadour fusionnent

C'est une petite révolution pour la coopérative Périgord aviculture.

La coopérative périgourdine de producteurs de poulets labellisés IGP du Périgord va entrer dans le groupe landais Maïsadour.

Maïsadour l'a officiellement voté ce mardi. Périgord aviculture l'avait acté le 7 novembre. Périgord aviculture regroupe 110 éleveurs périgourdins pour près de 19 millions d'euros de chiffre d'affaire.

La fusion avec le groupe landais sera effective le premier janvier prochain.

Maïsadour pourra ainsi sécuriser l'approvisionnement de son abattoir de Terrasson, "Fermiers du Périgord".

Une décision qui permettra aussi de sécuriser aussi financièrement Périgord aviculture en cas de crise explique Virginie Petit, la présidente de Périgord Aviculture, qui est aussi éleveuse à Cornille.

" Ce rapprochement, il s'est fait de manière naturelle, parce que justement au moment de la liquidation de l'abattoir Gaye en 2011, on avait créé une union de coopératives avec Maïsadour, donc c'est la suite logique de cette union qui se transforme en fusion" dit Virginie Petit.

"En fait, cela permet de sécuriser les éleveurs et les 5 salariés de la coopérative face aux menaces sanitaires ou sociétales. La force de frappe de Maïsadour est beaucoup plus importante, cela permet de rationaliser les coûts de l'organisation de production, donc on avait tout à gagner dans cette fusion" dit Virginie Petit