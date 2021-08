"Un été sur les quais" : l'opération se termine à Périgueux, les commerçants satisfaits

Ce dimanche 15 août 2021, l'opération "Un été sur les quais", mise en place par la mairie de Périgueux pendant un mois, a pris fin. Ce dispositif inédit a remporté un franc succès auprès des touristes et des Périgourdins. Les commerçants qui y ont participé sont satisfaits.

L'opération "Un été sur les quais" a séduit touristes et locaux.

Finies, les promenades en pédalo, les parties de beach-volley et les après-midi passées sur les transats! L'opération "Un été sur les quais", qui s'est installée sur les quais de l'Isle, à Périgueux le 15 juillet dernier, a pris fin ce dimanche 15 août 2021. Le bilan de ce dispositif inédit, lancé par la mairie, est plutôt positif.

On avait pris nos habitudes - Ali, un vacancier venu de Paris

Ali dispute une partie de ping-pong avec sa fille, Camille. "Depuis qu'on est là, on vient une fois par jour, sourit le papa. On peut faire du sport, on peut boire un coup. L'ambiance est conviviale. C'est super!" Pour Estelle, une Périgourdine de 15 ans, cet été a été particulier : c'est comme si elle était partie en vacances. Elle a passé ses journées sur les quais. "Je n'avais jamais vécu ça, c'était ouf!" Sa Maman acquiesce : "Je voudrais souligner que c'est très bien d'offrir des activités gratuites!"

"C'était ouf!" - Estelle, une Périgourdine de 15 ans Copier

L'opération "Un été sur les quais" a séduit touristes et locaux. © Radio France - Clara GUICHON

Plus de visibilité pour les commerçants

Dans le cadre de l'opération, des commerçants de la ville avaient délocalisé une partie de leur activité sur les quais. Pendant un mois, ils ont tenu un chalet. L'expérience est réussie pour Estelle Gounou-Civel, gérante du glacier Sucre Glace à Périgueux*. Pour elle, vendre des glaces au bord de l'eau, à Périgueux, c'était royal. "On a la même ambiance qu'en bord de mer, sourit-elle. Et l'affluence a été soutenue!"

Il y en a qui m'ont dit 'Ah, mais vous êtes à Périgueux?' Oui! Depuis 20 ans! - Estelle Gounou-Civel, gérante du glacier Sucre Glace à Périgueux

Elle a vu passer beaucoup de touristes mais aussi des locaux, qui habitent à Périgueux, mais qui ne connaissaient pas son enseigne. "Certains ne viennent pas dans le centre-ville, analyse la commerçante. Parce qu'ils n'aiment pas le chaleur ou parce qu'ils ne veulent pas se garer dans un parking sous-terrain... Ils ont envie de profiter de la fraîcheur de la voie verte, et pouf, ils tombent sur nous!"

Au stand de canoë-kayak, Maxime Veschembes fait le même constat. "C'est sur que notre visibilité ici est énorme, opine-t-il, comparée à celle que nous avons à notre base, au Moulin de Sainte-Claire, derrière les pompiers. Néanmoins, on s'est quand même fait piquer la vedette, entre guillemets, par les pédalos." À la différence des canoës, les pédalos, gérés par la mairie, étaient gratuits.

Au niveau des comptes, les commerçants vont-ils s'y retrouver? Le stand Wiki Burger a dû embaucher pour garder sa boutique du centre-ville ouverte. Au glacier Sucre Glace, Estelle Gounou-Civel espère être à l'équilibre. Mais tous sont unanimes : ils ne regrettent pas!

*Et gérante de Happy Ice, à Sarlat

Le reportage de France Bleu Périgord Copier