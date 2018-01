C'était en décembre 2016. Le Carrefour Contact de Saint Aulaye, en Périgord vert, était la victime indirecte de l'incendie de la jardinerie mitoyenne au commerce. Après plus d'un an de travaux, le magasin rouvre ses portes ce mercredi matin. A la plus grande joie des habitants

Saint-Aulaye, France

C'est l'histoire d'une renaissance. Celle de la supérette de Saint Aulaye tout près de la frontière charentaise. Rappelez vous il y a un peu plus d'un an, mi décembre 2016, un incendie ravageait la jardinerie Kiriel, à la sortie de la ville.

Incendie qui avait aussi touché le voisin de la jardinerie, le Carrefour Contact situé dans le même bâtiment. Le mur mitoyen s'était effondré et les fumées, la chaleur et la suie avaient obligé le commerce à fermer.

Et bien ce mercredi matin, le Carrefour Contact de Saint Aulaye va rouvrir dès 8h après de gros travaux.

Le Carrefour Contact de Saint Aulaye refait à neuf © Radio France - Antoine Balandra

Mardi, la journée a été consacrée aux derniers réglages. Une réouverture qui fait en tout cas beaucoup parler à Saint Aulaye.

Magasin refait à neuf

Car après un an passé à devoir parcourir entre 13 et 20 km pour aller aux supérettes ou supermarchés les plus proches à La Roche Chalais ou Ribérac, les eulaliens vont donc pouvoir à nouveau se rendre dans leur Carrefour Contact de 670 mètres carrés. Un magasin qui emploie désormais 8 salariés en CDI (deux de plus qu'avant l'incendie). Et qui a été entièrement relooké et modernisé.

"Le mur mitoyen a été remonté, le carrelage a été refait, et en plus, nous sommes passés en V2, en nouvelle version, avec des portes sur les meubles frais, et une nouvelle zone bio" dit Mistral Guéné le nouveau gérant

En ville, les habitants sont plutôt ravis que le magasin rouvre. "Ca va nous changer la vie moi je n'avais pas de voitures, alors retrouver notre Carrefour, c'est une bonne chose" dit Julie. Le magasinc sera ouvert de 8h à 20h tous les jours sauf le dimanche 9h-13h.