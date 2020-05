Dordogne : Polémique entre le PC et le patron du MEDEF au sujet de la reprise d'activité de l'usine Hermès

Christophe Fauvel n'est pas content et il le fait savoir sur son compte Twitter personnel. Le patron du MEDEF (le syndicat des chefs d'entreprise) de la Dordogne ne comprend pas la position de la section départementale du Parti Communiste qui dénonçait hier la reprise de l'activité l'usine Hermès de Nontron. "Et mettre les "camarades" au chômage définitif ça serait une meilleure solution ?!" peut-on lire sur Twitter. Il continue : "Quelle polémique de merde ou comment chercher à exister quand tes idées sont complètement has been !".

Pour les communistes, l'usine aurait dû être réquisitionnée

À l'usine Hermès de Nontron en Dordogne, la moitié du personnel a repris le travail depuis le mardi 14 avril. L'entreprise de maroquinerie de luxe a relancé partiellement son activité après la dernière allocution d'Emmanuel Macron qui demandait "la reprise du travail quand la sécurité est assurée" et les mesures sanitaires contre l'épidémie de coronavirus appliquées.

Mais cette réouverture met en colère les communistes. Ils dénoncent cette reprise d'activité : "Ce n'est pas en fabriquant des sacs à main de luxe que l'on va préparer le jour d'après." s'insurge Julien Chouet, secrétaire du PCF en Dordogne. Selon le parti, Hermès aurait dû davantage s'investir dans la gestion de la crise épidémique notamment en fabriquant des masques, moyennant rémunération.

L'usine a pourtant participé à la confection de 3 000 masques pour les habitants de la commune. Une démarche dérisoire pour le secrétaire départemental du Parti communiste