Dordogne : Pour faire face à l'afflux de demande de chômage partiel, la CCI vient aider les services de l'Etat

Débordés par le surplus d'activité liée aux mesures de chômage partiel mises en place par le gouvernement, la Chambre de de commerce et d'industrie de la Dordogne s'accocie aux services de l'Etat pour informer et aiguiller les commerçants, artisans et chefs d'entreprise.