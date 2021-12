Dordogne : pour Noël, huit restaurants sarladais cuisinent pour les plus démunis

"Velouté de champignons, truite gravlax, caille farcie, écrasé de pommes de terre à la truffe... Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé, la truffe... Et de la bûche en dessert", sourit Gaelle, les mains plongées dans l'un des six sacs cartonnés qu'elle vient de récupérer. A l'intérieur, des barquettes individuelles et conditionnées pour être gardées jusqu'au repas du réveillon. "C'est un repas qu'on n'a pas l'habitude de manger. D'habitude c'est pintade, haricots verts et pommes de terre parce que c'est ce qui coûte le moins cher, et une bûche que j'achète au supermarché", confie la mère de famille.

Huit restaurateurs sarladais se sont associés

C'est la deuxième fois que la Ville de Sarlat propose un repas de fête comme celui-ci. Les associations caritatives de la ville ont établi une liste de 200 Sarladais, qui ont pu bénéficier de ce repas. Le concept ? Huit restaurateurs de Sarlat se sont retrouvés pendant trois jours pour cuisiner bénévolement ce menu de fête à destination des plus démunis. Ainsi, Sandrine, bénéficiaire des Restos du coeur, va pouvoir marquer le coup : "les autres années, je me débrouille comme je peux. Je mange ce qu'il y a, et puis c'est pas toujours évident. C'est super. Je vais regarder un bon film, et faire mon petit dîner tranquille", indique-t-elle. Aurélien lui, va profiter de ce dîner pour goûter à des produits qu'il n'a pas du tout l'habitude d'acheter. "Le gravlax, je ne connais pas, les cailles farcies je n'ai jamais goûté... Vu qu'on n'a pas forcément les moyens de fêter Noël...", explique le père de famille.

Les huit restaurateurs partenaires s'étaient lancé le défi l'an dernier, alors que leurs établissements étaient fermés en raison du Covid. Quand la question s'est posée de relancer l'action cette année, ils n'ont pas hésité une seule seconde. "Ce serait vraiment dommage que toutes ces personnes passent à côté d'un bon moment. On a fait en sorte qu'il y ait de bons produits un peu nobles, des produits de qualité, comme au restaurant. On voit le sourire des gens, les gens sont heureux, ça nous fait aussi plaisir. C'est hyper sympa", conclut Aurélien Christ, propriétaire de l'Entre Potes, un des huit restaurants partenaires.

D'ailleurs les chefs sont prêts à se relancer le défi. L'année prochaine.