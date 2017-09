Dordogne : on recherche 300 saisonniers pour les vendanges

Ce vendredi, un forum de recrutement de vendangeurs est organisé au lycée de la Brie à Monbazillac en Dordogne. On recherche 300 personnes pour faire les vendanges de liquoreux.

Comme chaque année, ce vendredi se tient le forum de recrutement des vendangeurs baptisé désormais "Viti-action en bergeracois". Il est organisé par Pôle emploi et l'ADEFA, l'association départementale pour l'emploi et la formation en agriculture. Une trentaine de viticulteurs seront sur place au lycée de la Brie de Monbazillac. Le recrutement se fera donc en direct. Des offres d'emplois d'autres vignerons seront également affichées. En tout, il y aura environ 300 contrats de saisonniers proposés. Chaque année, plus d'un milliers de personnes, étudiants, chômeurs ou retraités.

Des bras pour vendanger le liquoreux

Les vendanges en rouge et en blanc sec se font la plupart du temps à la machine. Ce forum sert donc prioritairement à recruter des vendangeurs pour les liquoreux qui nécessitent une récolte manuelle très spécifique. Il faut en effet passer plusieurs fois dans les rangs de vigne pour sélectionner les raisins arrivés à maturité. En début de réunion, les candidats recevront d'ailleurs une information spécifique sur cette vendange très particulière.

Programme de la journée:

8h15 : accueil et information collective sur les vendanges de liquoreux

9h : début du recrutement.

Pour plus de renseignements, contactez l'ADEFA au 05 563 35 88 52 ou l'agence Pôle emploi de Bergerac