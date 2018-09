Voilà une belle idée pour redynamiser la campagne périgourdine. Adrien Kempf a installé sa brasserie artisanale à Saint-Martial-d'Artenset, près de Montpon-Ménestérol, en janvier 2017. Ce parisien d'origine produit lui-même ses bières bio et artisanales.

Après des études de géographie et d'économie, il part travailler au Pays basque, pendant cinq ans, en tant que conseiller pour les jeunes agriculteurs. C'est là que naît l'idée de se lancer à son tour dans l'artisanat.

"Je voulais être un lien entre le monde paysan et le grand public. Alors quoi de mieux que la bière ? Elle utilise des matières premières agricoles et il y a un certain nombre de buveurs de bière" - Adrien Kempf