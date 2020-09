Dordogne : Top départ de la Foire expo malgré la crise sanitaire et économique

C'est une édition inédite de la Foire Expo qui s'est ouverte ce samedi à Marsac-sur-l'Isle. L’inauguration a eu lieu ce matin en présence des élus du département. Comme chaque année, les Périgourdins vont pouvoir retrouver les manèges, les différents stands, les animations. Mais la crise sanitaire a obligé les organisateurs à s'adapter.

Moins de stands

Pour cette édition, le nombre d'exposants a été divisé par deux, 120 stands sont présents. Un protocole sanitaire a dû être mis en place. Les visiteurs ne peuvent, par exemple, pas acheter de la nourriture à emporter et la consommer dans les allées. Le masque est obligatoire. Les manèges doivent être désinfectés régulièrement.

Mais la tenue de cet événement est un soulagement pour ses organisateurs. "C'était une vraie bataille pour l’organiser mais c'est un bon signal lancé à l'économie départementale, a reconnu Christophe Fauvel, le président de la Chambres de commerce et d'industrie de la Dordogne.

La Foire Expo doit se poursuivre jusqu'au 20 septembre. Comptez 7 € pour un adulte et 4 € pour un enfant entre 5 et 11 ans. Des navettes gratuites sont mises en place les dimanches et les soirs de nocturnes (12, 18 et 19 septembre).