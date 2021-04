Dordogne : toutes les infos sur la déclaration de revenus 2021 chez nous

La campagne de déclaration de revenus a débuté depuis le 8 avril et doit durer jusqu'au 1er juin en Dordogne pour la version en ligne. En cette période de crise sanitaire, la Direction Départementale des Finances Publiques appelle à privilégier le téléphone pour toutes questions.

Pour les 250 000 foyers fiscaux de Dordogne, c'est l'heure de la déclaration de revenus 2021. La campagne a officiellement débuté depuis le 8 avril. Pour plus de 80 % des contribuables chez nous, tout se passe désormais en ligne sur le site impots.gouv.fr. L'année dernière, 152 000 foyers avaient même pu bénéficier de la déclaration automatique, ce chiffre devrait être en légère progression cette année. Pour rappel avec ce nouveau dispositif, toutes les informations sont déjà remplies. Il suffit juste de vérifier s'il n'y a pas d'erreur, si c'est bien le cas il n'y a rien à faire.

Privilégier le téléphone ou la messagerie en ligne pour toutes questions

Avec le contexte sanitaire, la Direction Départementale des Finances Publiques de Dordogne demande à privilégier le téléphone ou l'envoie de messages en ligne pour toutes questions. "On a vu l'année dernière que l'impôt se prête très bien au renseignement téléphonique" explique Didier Bianchini, directeur départemental des finances publiques de Dordogne. Il le rappelle au printemps 2020 tous les centres des impôts étaient fermés à cause du confinement. "Pour les usagers, c'est parfois compliqué mais, la plupart du temps, neuf questions sur dix ne pressentent aucune difficulté pour un agent des impôts. Dans les 10 % de cas restant, à ce moment-là, on peut prendre rendez-vous dans une agence. Mais ça doit rester une exception."

Un numéro unique national a été créé pour répondre aux appels. Il s'agit du 0 809 401 401. Il a été renforcé d'une centaine d'agents pour répondre aux demandes. L'année dernière, les services des impôts avaient reçu près de 16 000 appels rien que pour la Dordogne et plus de 7 600 contacts par la messagerie en ligne.

Jusqu'au 1er juin pour la déclaration en ligne

Les quatre Service des impôts des particuliers (SIP) de Dordogne accueillent les usagers pendant cette campagne du lundi au vendredi. L'après-midi est consacré aux usagers qui ont pris un rendez-vous. Vous avez jusqu'au 1er juin pour remplir ou vérifier votre déclaration de revenus en ligne et jusqu'au 20 mai si vous êtes toujours avec la version papier.