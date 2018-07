Le nombre de demandeurs d'emploi a encore baissé en Dordogne au deuxième trimestre de l'année 2018. Il suit ainsi la tendance du début d'année, même si le recul est un peu plus mesuré. Entre les mois d'avril et juin Pôle Emploi a enregistré une baisse de 0,8% des demandeurs d'emploi soit 170 personnes en moins sur ses listes. Sur un an, la baisse est de 4%. Au premier trimestre, le chômage avait reculé de 2,3%.

Hommes et femmes à égalité

Le département compterait désormais 20.250 personnes sans aucune activité. 34.180 ont une activité réduite. Sur une année, comme sur le trimestre, le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté, alors que le nombre de demandeurs inscrits depuis moins d'un an a baissé. En Dordogne, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes sans aucune activité et toutes les catégories d'âge semblent bénéficier de la baisse du chômage.

Au-dessus de la moyenne régionale

Au niveau régional, la baisse est de 0,2% sur les trois derniers mois écoulés. Derrière les Landes (-1,4%) le Lot-et-Garonne (-1%) , la Dordogne affiche la plus forte baisse de demandeurs d'emplois. C'est dans la Creuse que la hausse est la plus forte (+8%).