Dordogne : trois étudiantes se lancent dans la culotte bio

Les trois amies sont parties d'un constat simple : il n'existe pas de marque de lingerie à la fois éco-responsable et stylée. Avec Olly, elles ont décidé de la créer elles-mêmes.

Mathilde, Clémentine et Clémentine ont la vingtaine, elles sont encore étudiantes mais déjà entrepreneurs. Parti d'un projet universitaire, "OLLY" prend désormais une part de plus en plus grande dans leur vie. OLLY, c'est leur marque de lingerie "bio" et éco-responsable. Il y a quelques mois, elles lançaient leur première collection de quatre culottes avec du coton bio et une campagne de crowdfunding pour financer leur projet. Aujourd'hui elles ont réussi à vendre environ 500 modèles et à exploser le compteur des contributions.

Une première collection de quatre culottes est sortie il y a quelques mois © Radio France - Charles de Quillacq

Ethique et écologique

Les trois amies sont parties d'un constat simple : il n'existe pas de marque de lingerie à la fois éco-responsable et stylée. "Les gens commencent à prendre conscience que la mode à un vrai impact sur l’environnement" explique Mathilde. En plus de détruire l'écosystème, de nombreux scandales ont montré que les sous-traitants des grandes marques du prêt à porter emploient les ouvriers du textile dans des conditions de travail déplorable.

"On sent depuis quelques temps un mouvement du milieu vers des pratiques plus responsables" continue Mathilde. Mais les trois jeunes femmes ont décidé de prendre les choses en main : "Nos textiles ne contiennent pas de substances nocives comme des perturbateurs endocriniens" commence Clémentine. "Le coton est biologique, c'est à dire sans pesticides, sans OGM et nos culottes sont fabriquées en Europe pour éviter de trop fortes émissions de CO2". Mathilde et les deux Clémentine sont même allées visiter l'usine où sont fabriquées leurs culottes en Hongrie.