Dordogne : "Trop peu" d'ex-salariés des menuiseries Grégoire ont retrouvé du travail

Pas d'inquiétude du côté des ex-salariés des menuiseries Grégoire à Saint-Martial-d'Artenset. Plutôt de l'attente auprès des cabinets qui les accompagnent pour retrouver un emploi, quatre mois après la liquidation judiciaire de l'entreprise emblématique. Sur 236 personnes licenciées, 9 ont de nouveau un CDI, 7 un CDD, "c'est très peu" acquiesce Yves Dangelaud, représentant syndical CFDT, et ex-délégué des menuiseries.

Selon lui, il n'y a pas assez d'offres pour tout le monde sur le bassin d'emploi. Mais il espère qu'avec la rentrée, ça va aller plus vite pour trouver des formations et des offres d'emploi. Un job dating est d'ailleurs organisé à Saint-Martial-d'Artenset fin septembre. Et la commission se réunira le 4 octobre prochain pour faire un nouveau point.

Réécoutez l'interview d'Yves Dangelaud sur France Bleu Périgord :