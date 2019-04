Dordogne : Uber Eats, le service de livraison de repas à domicile, bientôt à Périgueux et Bergerac !

La société Uber Eats décide de déployer son service de livraison de plats cuisinés à domicile dans les villes péri-urbaines et rurales notamment en Dordogne, à Périgueux et Bergerac. Les dates sont pour le moment inconnues. Patience...

Vous verrez bientôt les livreurs Uber Eats dans les rues de Périgueux et Bergerac

Dordogne, France

Vous pourrez bientôt vous faire livrer un bon burger d'une célèbre firme américaine. Les livreurs à vélo reconnaissables avec leur sac isotherme Uber Eats vont débarquer dans les allées de Périgueux et Bergerac.

Périgueux et Bergerac ont été choisies par la start-up Uber Eats pour livrer vos plats préférés d'ici quelques mois. Pour cela, les gourmands devront télécharger l'application sur leur smartphone pour commander dans les restaurants partenaires.

Uber Eats part en campagne

L'application est entrée dans les mœurs des habitants des grandes villes comme Paris, Lyon, Lille, Bordeaux etc. Uber Eats est déjà présente dans 84 villes françaises et comptent bien se tourner vers d'autres villes petites et moyennes comme elle l'a déjà fait à Brive, Cholet ou encore Libourne. Rien qu'à Périgueux, une dizaine de restaurants ont déjà sollicité Uber Eats pour des partenariats afin d'ouvrir le service aux clients