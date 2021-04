Dordogne : un bon d'achat pour les élèves défavorisés pendant la fermeture des écoles à Boulazac

Ce n'est pas la première fois que la Mairie de Boulazac s'allie au magasin Hyper U de la commune en faveur des élèves les plus défavorisés et pour leurs familles. Déjà l'année dernière, lors du premier confinement, un bon d'achat avait été donné à ces 120 familles de la commune alors que les écoles étaient fermées, ainsi que leurs cantines. À l'annonce de cette nouvelle fermeture des écoles qui va durer plusieurs semaines, le déblocage de plusieurs milliers d'euros a été décidé pour proposer aux familles les plus défavorisées privées de cantine une solution pour faire des courses à moindre coût.

Entre 50 et 75 euros

Ainsi, 52 familles vont recevoir un bon d'achat de 75€ et 70 autres vont recevoir 50€ à dépenser dans ce magasin Hyper U. C'est à partir du quotient de chaque famille calculée par la Caisse d'allocation familiale qu'a été prise cette décision.

Ce sont les parents de 200 enfants qui vont recevoir ces bons d'achat qui ont coûté entre 15 000 et 25 000 euros. Les élus de la commune distribuent ces chèques en main propre entre le 5 et le 7 avril.