Dordogne : un complexe boucherie poissonnerie 100% local ouvre à Boulazac

Le Rond-point, une boucherie poissonnerie ouvre ses portes ce mardi à Boulazac. Le concept : de la viande et du poisson 100% local, avec le moins de transport et charcuteries faites maison

C'est parti de deux épicuriens, deux amis qui aiment les grandes tablées et les repas entre copains. Ce mardi, c'est un complexe boucherie poissonnerie qui ouvre à Boulazac, à côté du Super U. D'un côté vous pourrez acheter votre viande 100% locale. Elle vient de chez trois producteurs périgourdins pour l'instant. De l'autre, vous aurez crustacés, poissons blancs de Méditerrannée et de l'Atlantique, achetés directement sur le port.

Deux des trois poissonniers devant leur futur stand, à un mètre du stand du boucher © Radio France - Caroline Pomès

Charcuterie maison

Le patron, Christophe Braire, ancien cadre dans une entreprise de transports a voulu éviter les intermédiaires. "On va essayer de faire du direct : la viande viendra directement de l'abattoir et de l'abattoir à la ferme." Evidemment, ça aura une répercussion sur le prix. Au lieu de payer par exemple un steak haché 10 euros le kilo en supermarché, vous pourrez le trouver à 7 euros au Rond-Point.

Les jambons tout juste préparés par les quatre bouchers attendent d'être cuits © Radio France - Caroline Pomès

Pour la charcuterie, ce sera du fait maison. Quatre bouchers avec une longue expérience derrière eux y travaillent. Dans le laboratoire de transformation, juste dans l'arrière boutique, qui fait quand même 400 mètres carré, ils préparent la viande. Hubert est très excité par cette aventure, enfin il retrouve "les traditions !"

Les quatre bouchers du Rond-point dans leur laboratoire de transformation tout neuf © Radio France - Caroline Pomes

Dans l'idéal, les deux associés qui ont embauché huit personnes voudraient mettre en place des dégustations d’huîtres et de charcuterie sur la terrasse et travailler également avec des restaurants collectifs comme les maisons de retraite et les écoles.