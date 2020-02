Dordogne : un foyer reçoit 4 kilos de prospectus dans sa boite aux lettres chaque mois

L'UFC Que Choisir Dordogne tire la sonnette d'alarme contre les nombreux prospectus distribués chaque jour dans les boites aux lettres : 4 kilos par foyer et par mois en moyenne. Un non-sens écologique.

24000 Périgueux, France

L'UFC Que Choisir Dordogne dénonce la multiplication des prospectus distribués dans les boites aux lettres. Pour étayer son propos, son président, Arnaud Lajugie, explique que l'association a fait une collecte pendant deux mois (décembre et janvier) des prospectus reçus par cinq foyers à Périgueux, Trélissac, Boulazac-Isle-Manoire, et Saint-Astier. Résultat : 41 kilos de papier collectés en deux mois. Cela représente donc environ 4 kilos de publicité par foyer et par mois. Des dépliants de la grande distribution, de magasins de bricolage, meubles, éléctroménager ou encore informatique.

Un non-sens écologique

Pour l'UFC Que Choisir c'est un "non-sens écologique". Si les autocollants " stop pub" réduisent le nombre de prospectus dans les boites aux lettres ( -92%), cela n'empêche pas le gâchis de papier et donc les arbres que l'on coupe pour rien, les prospectus étant parfois jetés directement à la poubelle sans être lus.

Seuls les foyers qui le souhaitent pourraient recevoir des prospectus

L'association estime qu'on prend le problème à l'envers. Pas question d'interdire ce type de publicité qui intéresse certaines personnes. Arnaud Lajugie propose que les foyers qui sont d'accord pour recevoir des prospectus soient inscrits sur un fichier. Les publicités ne seraient alors distribuées qu'à ceux qui en font la demande.