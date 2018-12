Dordogne : un journaliste de France Bleu Périgord menacé physiquement sur un rond-point des gilets jaunes à Thiviers

Thiviers, France

Ce jeudi matin, un journaliste de France Bleu Périgord qui faisait un reportage sur le mouvement des gilets jaunes a été pris à partie sur le rond-point de la RN21 à Thiviers. Vers 10h, il s'est rendu sur le rond-point pour obtenir des réactions des gilets jaunes concernant l'appel du gouvernement à ne pas manifester ce samedi suite à l'attentat de Strasbourg.

Une vingtaine d'individus étaient rassemblés sur le rond point quand le journaliste s'est présenté pour discuter. Pendant 45 mn il a essayé de nouer le dialogue et d'offrir aux gilets jaunes la possibilité de donner leur avis sur l'appel du gouvernement à ne pas manifester. L'ensemble des personnes présentes a refusé l'interview.

" J'espère que tu as de l'argent et de bonnes dents parce que je vais m'occuper de toi..."

L'un des individus s'est alors adressé au journaliste en le menaçant : "J'espère que tu as de l'argent et de bonnes dents parce que je vais m'occuper de toi, je vais te casser...". Le journaliste a alors décidé de partir pour ne pas envenimer la situation. Alors qu'il était remonté dans sa voiture l'homme s'est approché en lui disant : "Dépêche-toi de te barrer sinon je te mets une branlée..."

La direction de France Bleu Périgord qui soutient le journaliste menacé estime qu'il s'agit là d'une attitude inadmissible envers un journaliste qui ne fait que son travail. Le journaliste est allé porter plainte en début d'après-midi ce jeudi à la brigade de gendarmerie de Thiviers. L'homme identifié par les gendarmes a été auditionné ce jeudi après-midi. Un procès verbal lui a été dressé pour une contravention de 3ème classe pour "menaces de violences physiques" pour laquelle il encoure jusqu'à 450 euros d'amende. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal de police.

Le respect de la liberté de la presse

Depuis le début du conflit France Bleu Périgord s'est attaché à donner la parole à tous ceux qui sont impliqués dans cette actualité, gilets jaunes, comme élus ou représentants de l'Etat, à travers des reportages, des lignes ouvertes le matin et un débat en direct où gilets jaunes, député et président du Medef ont pu dialoguer sereinement. La radio de service publique ne saurait accepter que la liberté de la presse qui fait partie intégrante de la liberté d'expression et qui est inscrite dans la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, soit ainsi bafouée.

Il y a deux semaines, deux journalistes de France 3 Périgord avaient elles aussi étaient prises à partie par des individus sur un rond-point des gilets jaunes à Sarlat.