Dordogne : un marché bio organisé par la communauté Emmaüs à Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers, France

Des tables de jardin, des chaises longues, des tuyaux d'arrosage, de l'outillage... La communauté Emmaüs de Coulounieix-Chamiers vient d'organiser sa vente de printemps. Ce samedi 6 avril, sur le site rue Gustave Eiffel, les visiteurs ont pu profiter des petits prix pour s'équiper pour jardiner.

Un événement, comme la grande braderie de juin ou de novembre, qui permet de faire vivre la vingtaine de compagnons de la communauté périgourdine.

Et la nouveauté cette année, c'est le marché bio ! Un vigneron et un agriculteur ont installé leur stand dans la cour. Cyril produit des plans bio à Beauregard-et-Bassac, près de Vergt. Sur son étal, on trouve des plants de courges, de choux, de betteraves, de blettes, de salades, de fraises, de tomates... Il est ravi d'être là. "C'est une très bonne initiative, parce que le bio doit devenir plus accessible", estime le jeune agriculteur.

Olivier a tout de suite répondu oui à l'invitation d'Emmaüs. © Radio France - Emeline Ferry

Même enthousiasme chez Olivier, vigneron bergeracois. "J'ai été séduit par le côté humain que l'on retrouve dans cette communauté. Il y a plein de valeurs communes entre le bio et Emmaüs", dit-il.

Un marché bio qui va s'agrandir

Du côté des visiteurs, on est également conquis. Dorothée est une habituée des ventes Emmaüs, mais là, elle est venue spécialement avec ses cagettes pour acheter les plants vendus par Cyril. "J'avais repéré ce producteur, mais il est un peu loin de chez moi. Alors quand j'ai su qu'il était près de Périgueux, j'ai sauté sur l'occasion", sourit cette infirmière.

Cédric Thomas, responsable de la communauté de Coulounieix-Chamiers Copier

Une initiative qui ravit les compagnons, comme Stéphane qui vit ici depuis deux ans. Il a prévu d'acheter des plants de persil et de ciboulette pour cuisiner. "Pour nous, c'est une nouvelle ouverture sur le monde extérieur", estime celui qui s'occupe de la vente du matériel de jardin. "Des gens qui viennent nous rencontrer, échanger, partager... On va voir des gens nouveaux, qui ne seraient pas forcément venus chez Emmaüs. C'est une belle aventure !".

"C'est un moyen de faire venir les gens, de leur proposer de nouveaux services", explique Cédric Thomas, responsable de la communauté de Coulounieix-Chamiers. "Et pour les producteurs, c'est intéressant, puisqu'on leur propose de venir s'installer gratuitement. Ça permet de faire vivre le lieu et de donner du dynamisme à la communauté".

Le marché bio va s'agrandir. Il devrait y avoir une vingtaine d'exposants bio pour la grande vente au mois de juin.