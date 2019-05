Dordogne : un menuisier-charpentier met un panneau sur sa façade pour recruter

Savignac-les-Églises, France

C'est une méthode radicale pour embaucher de nouveaux salariés. Après l'échec de ses petites annonces à Pôle-Emploi et sur LeBoncoin, Geoffroy Saguet a posé un panneau sur la façade de son entreprise de charpente-menuiserie, pour attirer les candidats.

C'est un métier qui manque d'ouvriers qualifiés, j'ai fait ça parce qu'il me fallait du monde" - Geoffroy Saguet

Cinq ans après son lancement, Horizons-Bois emploie déjà entre 15 et 20 personnes à Savignac-les-Eglises, mais son patron veut encore embaucher une dizaine de personnes - au moins - pour se développer. Geoffroy Saguet cherche un ingénieur pour ses bureaux, et neuf ouvriers sur le terrain : charpentiers et menuisiers qualifiés, un couvreur et un chef d'équipe. Dix jours après la pose du panneau, il a déjà reçu une bonne trentaine de curriculum-vitae, d'ouvriers et même d'ingénieurs, et les entretiens d'embauche s'enchaînent.

Dix jours après la pose du panneau sur l'entreprise Geoffroy Saguet a déjà signé trois nouveaux contrats, mais son recrutement n'est pas bouclé.