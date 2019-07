Dordogne : un mois de juillet mitigé pour les professionnels du tourisme

Le Lac de Neufont enregistre plus de 800 entrées par jour !

Dordogne, France

A quelques jours du mois d'août, les professionnels du tourisme font le compte. Leur bilan pour le mois de juillet est assez mitigé : "on se dirige vers une saison moyenne" explique le Comité départemental du tourisme de la Dordogne. Les touristes étrangers notamment seraient moins nombreux qu'à l'habitude.

Selon le Comité départemental du tourisme de la Dordogne, les Britanniques se sont fait rares au mois de juillet, tout comme les Néerlandais. A l'inverse, les Suisses et les Espagnols sont plus nombreux que les années précédentes. Les spécialistes du tourisme voient plusieurs explications : les inquiétudes liées au Brexit pour les Anglais ; la canicule qui a également touché les pays d'Europe du Nord ou encore le mouvement des gilets jaunes "qui a donné une mauvaise image du pays".

Autre spécificité de ce début d'été : la répartition des touristes dans le département. Dans le Périgord noir et le Périgord vert, les professionnels ne sont pas très satisfaits de la fréquentation touristique. Alors qu'en Bergeracois et dans le Grand Périgueux, ils ont le sentiment d'accueillir plus de touristes que d'habitude.

Les activités d'eau font le plein

La seule chose qui ne change pas pour ce premier bilan de la fréquentation touristique, c'est l'attrait des touristes pour les activités liées à l'eau. Au Lac de Neufont par exemple, à Saint-Amand-de-Vergt, plus de 800 entrées sont enregistrées chaque jour !