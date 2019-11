Dordogne : un périgourdin crée sa marque de produits ménagers

Périgueux, France

Des lessives, liquides vaisselles ou encore nettoyants détartrants écologiques et respectueux de la santé. C'est la gamme de produits d'entretien qu'a créé un droguiste périgourdin avec Soprodis, un fabriquant basé dans l'Aude., une quarentaine en tout, de la lessive au désinfectant pour le réfrigérateur.

La marque L'Efficace est née dans la tête de Jean-Sébastien Cournil. Ce droguiste installé à Périgueux souhaitait vendre à ses clients et clientes des produits ménagers respectueux de l 'environnement et sans conséquences pour ceux qui les utilisent. Avec le fabriquant de produits ménagers Soprodis basé à Lésignan Corbières, il a donc imaginé des lessives, liquides vaisselles ou encore produits d'entretien du sol éco-certifiés et sans pictogrammes de dangerosité. C'était aussi un challenge pour cette entreprise de onze personnes travaillant pour des collectivités. Cette fois, les produits sont destinés aux particuliers. Il a fallu jouer sur l'esthétique de la marque, son aspect pratique . Les produits L'Efficace sont disponibles depuis un peu plus d'un mois. Une trentaine de drogueries a passé commande avec déjà des retours très positifs des clients.

"Il n'y a ni matière allergène, ni matière cancérigène. Le produit rend son service sans avoir de répercussion sur notre santé", décrit Jean-Sébastien Cournil, bouteille de lessive à la main. Côté prix, comptez 9 euros 90 le litre, contre 5 euros en moyenne en grande surface. "C'est très concentré. Avec une très petite dose, on peut faire une lessive, donc finalement on s'y retrouve aussi financièrement", rétorque-t-il.

Seul point noir pour l'entrepreneur : les emballages plastiques. Pour les réduire, le droguiste mettra en place la vente en vrac en début d'année prochaine. Une "aventure humaine et professionnelle" pour cet homme d'une quarantaine d'années, fils et petit fils de droguiste. "La mise en place de la vente en vrac, ce sera un réel aboutissement, un retour aux drogueries à l'ancienne. Comme lorsque nos grands-mères avaient leurs lessives dans une bouteille en verre au sous-sol".