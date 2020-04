Dordogne : un préavis de grève illimité déposé chez Fromarsac à Marsac-sur-l'Isle

La CGT et FO ont déposé un préavis de grève illimité chez Fromarsac. L'usine de Marsac-sur-l'Isle en Dordogne fabrique notamment le fromage sous la marque Saint-Môret et le Tartare.

Des salariés de l'entreprise Fromarsac, en Dordogne, ont lancé un préavis de grève illimité ce vendredi 3 avril. La CGT et FO dénoncent un manque de reconnaissance et de communication avec leur direction. La nuit dernière, un premier débrayage a eu lieu et la production a été arrêtée.

Un préavis de grève illimité

Selon la CGT, les conflits existent depuis plusieurs mois déjà au sein de l'entreprise de Marsac-sur-l'Isle. Ils se sont accentués cette semaine au moment des négociations salariales. Selon le syndicat, la revalorisation des salaires est en dessous des attentes des salariés aux vues des chiffres d'affaires "records" de l'année dernière. Les deux syndicats dénoncent également le manque de reconnaissance des salariés concernant leurs investissements pendant cette période de crise de coronavirus. L'entreprise n'a jamais cessé de fonctionner et de nombreux salariés font des heures supplémentaires expliquent les syndicats.

Les syndicats estiment qu'il y a un manque de communication de la part de leur direction.

Plus d'informations à venir.