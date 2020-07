Dordogne : un restaurant éphémère ouvre ses portes

Le restaurant étoilé "Un parfum de gourmandise" à Périgueux déménage pour quelques mois ... dans le jardin de ses propriétaires, à Sanilhac ! Et il change également de nom temporairement : "L'éphémère" pour coller au concept.

Pendant le confinement, Sébastien Riou et Catell Kergadallan, les propriétaires du restaurant ont imaginé leur restaurant gastronomique au coeur de leur jardin et ses arbres fruitiers.

On a créé un restaurant en un mois et demi, c'est fou !

Dans leur restaurant à Périgueux, les propriétaires n'ont pas de terrasse. Avec les mesures sanitaires qui s'imposent et les inquiétudes encore existantes, ils ont fait le choix de ne pas rouvrir et de proposer un nouveau concept : "On sort de deux mois de confinement et en plus certains sont encore inquiets. On s'est dit dit que c'était l'occasion de faire profiter de notre beau jardin", explique Catell Kergadallan, la gérante.

Du haut de gamme à la maison

La mise en place n'a pas été facile. Car pour créer ce restaurant éphémère, les propriétaires n'ont pas choisi d'installer de simples tables dans leur jardin. "Le défi c'était de proposer la même qualité, le même confort que dans notre restaurant 'Un parfum de gourmandise' mais dans notre jardin", souligne la gérante.

Ils ont donc fait installer un beau chapiteau ainsi qu'une cuisine extérieure : "Plus ça allait, plus on voulait faire quelque chose de qualitatif. Nous avons même dû avoir un permis de construire... on a créé un restaurant en un mois et demi, c'est fou !"

Un casse-tête qui vaut le coup. Car le restaurant peut désormais accueillir plus de monde : 30 couverts au lieu 16 habituellement. La gérante espère pouvoir rattraper ainsi un peu son retard après trois mois de fermeture.

Le restaurant garde ses jours et ses horaires d'ouverture du mercredi au dimanche midi. "L'éphémère" devrait être ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre si le temps le permet.