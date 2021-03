Dordogne : un restaurateur d'un petit village se met à la livraison

Selon une étude de Food Service Vision, publiée ce mardi 9 mars dans les Echos, d'ici 2024 la livraison pourrait peser près de 20% des ventes des restaurants soit un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros. Actuellement, les plateformes Deliveroo ou encore Uber Eats représentent sept livraisons sur 10. 75% des restaurants affirment qu'ils continueront la livraison quand ils pourront rouvrir. Encore faut-il que le service soit disponible.

Des livraisons tous les soirs dans un périmètre de 5 kilomètres

A Thenon, commune d'un peu moins de 1.3000 habitants en Dordogne, vous ne verrez pas de coursier à vélo ou en scooter aux couleurs des grandes entreprises de livraison. A défaut, un restaurateur a décidé de s'y mettre avec son épouse. Antoine a ouvert "le Petit Gourmand". Il cuisine, vend à emporter, sert le repas le midi pour les salariés du BTP, prend les commandes pour le soir puis sa femme et lui assurent les livraisons dans un périmètre de cinq kilomètres environ autour de Thenon "Azerat, la Bachellerie, Rouffignac-Saint-Cernin si il y a une grosse commande" détaille Antoine.

Un restaurant ouvert après le premier confinement

A chaque étape de la crise sanitaire, Antoine s'est adapté. Pendant 25 ans, il a travaillé sur les marchés et les Salons dans la restauration. Après le premier confinement, "_tous les salons ont été annulés donc j'ai décidé d'ouvrir mon restauran_t". "Le Petit Gourmand" ouvre le 2 juin dernier spécialisé dans la vente à emporter de petite restauration : burger, pizza... Cela ne dure pas longtemps car en octobre dernier, "face à la demande" le restaurateur diversifie sa carte et rajoute des plats "traditionnels" puis achète le local à l'arrière pour créer une salle de restauration.

Antoine travaille avec Clarisse en cuisine, une jeune apprentie. Formée au service en salle, elle s'est mise à la préparation des plats à cause du contexte : "j'ai appris à faire toutes les pâtes, brisée, feuilletée, pâte à pizza, je prépare les desserts mais aussi la charcuterie".

Antoine a ouvert sa salle de restaurant trois semaines avant le deuxième confinement. © Radio France - Charlotte Jousserand

Dompter le GPS dans les hameaux

A partir d'octobre, les clients peuvent désormais manger à table mais seulement pour trois semaines car intervient juste après le second confinement. Qu'à cela ne tienne, Antoine s'adapte à nouveau. Avec le couvre feu, le restaurateur originaire des Hautes-Alpes décide de se mettre à la livraison. "Si le client ne peux pas venir, on va jusqu'à lui, il faut travailler" explique-t-il.

Le restaurateur achète deux gros bacs isothermes pour y mettre les plats. Il prend les livraisons avant 17 heures pour le soir même. Avec sa femme, chacun dans une voiture, ils s'occupent tous les soirs des livraisons : "c'est bien si on me prévient de bonne heure pour pouvoir satisfaire tout le monde". Le couple apprend à "dompter le GPS", car les adresses sont difficile à trouver "parfois ce n'est pas facile, ce sont des hameaux, des chemins et de terre et puis tout le monde veut manger à 19 heures donc il faut s'organiser".