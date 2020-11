Dordogne : une aide de 750 euros pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants de Dordogne peuvent demander une aide forfaitaire de 750 euros au département. Le Conseil départemental a décidé ce mardi 17 novembre de débloquer une enveloppe supplémentaire de 500.000 euros pour les travailleurs indépendants touchés par le coronavirus.

Les travailleurs indépendants ont jusqu'au 31 décembre pour en faire la demande en cliquant ICI.

Pour demander cette aide, il faut remplir un certains nombre de conditions :

- habiter en Dordogne (résidence principale)

- ne pas avoir touché de chômage partiel en 2020

- justifier d'une situation de fragilité à cause d'une perte d'activité liée à la crise sanitaire

- avoir reçu un revenu mensuel net inférieur ou égal à 1.200 euros en avril et mai 2020

- avoir subi une perte de revenus d'au moins 50% au cours des mêmes mois d'avril et mai par rapport aux mois de janvier et février

- avoir des ressources 2019 du foyer fiscal comprises en dessous d'un certain plafond en fonction du nombre de personnes