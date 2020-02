Dordogne : une aide de l'Etat de 14 millions d'euros pour les papeteries de Condat

La secrétaire d'Etat à l'économie est en Dordogne ce jeudi au Lardin Saint-Lazare. Pour annoncer une aide de l'Etat. Il vient au secours des papeteries de Condat pour moderniser une ligne de production et construire une chaudière biomasse

La secrétaire d'Etat à l'économie est en Dordogne ce jeudi au Lardin Saint-Lazare. Elle annonce une aide de l'Etat pour l'entreprise Condat, via son agence l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Au total, 14 millions d'euros, pour construire une chaudière biomasse, et donc faire chuter drastiquement le coût de l'énergie.

Et rester ainsi rentable face à la concurrence d'autres papeteries à l'étranger.

La secrétaire d'Etat doit notamment rencontrer les représentants du personnel. Pour présenter le plan de relance. 457 salariés travaillent à Condat, sur ce site du groupe espagnol LECTA.

Site qui souffre donc du prix de l'énergie trop chère. Mais aussi de la concurrence sur le marché du papier classique. L'idée est donc de reconvertir la ligne 8 pour produire du papier adhésif.

La région Nouvelle-Aquitaine a promis 19 millions d'euros d'aide exceptionnelle, la plus large jamais accordée pour une entreprise privée.

L'Etat va donc donner 14 millions d'euros. Pas sous forme d'aide directe, car Bruxelles a déjà retoqué ce type d'aide, mais la secrétaire d'Etat vient apporter l'aide pour la future chaudière biomasse. Via l'ADEME donc.

Pour les salariés, c'est enfin une bonne nouvelle. La nouvelle machine à papier est commandée, les ouvriers sont en formation et cette machine doit fonctionner avant fin 2021.

Au total, l'investissement dans l'usine Condat, si l'on réunit tous les acteurs, s'élève à 90 millions d'euros.